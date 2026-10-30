Минић: Вријеме да одговорност преузму домаће институције

Аутор:АТВ редакција
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Охрабрујуће су и поруке представнице САД при УН Теми Брус и кинеског амбасадора Сун Леја у Савјету безбједности УН да будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника, наводи предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"Посебно је важно што се све гласније говори о окончању међународног управљања и улоге ОХР-а. Република Српска годинама указује да су дијалог, договор и поштовање Дејтонског споразума једини пут ка стабилности", навео је Минић на Иксу те додао:
"Вријеме је да одговорност преузму домаће институције, а да одлуке о нашој будућности доносимо сами, уз пуно уважавање права сва три конститутивна народа".
Охрабрујуће су и поруке представнице САД при УН Теми Брус и кинеског амбасадора Сун Леја у Савјету безбједности УН да будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника.
Посебно је важно што се све гласније говори о окончању међународног управљања и улоге ОХР-а. Република Српска годинама указује да су дијалог, договор и поштовање Дејтонског споразума једини пут ка стабилности.
Вријеме је да одговорност преузму домаће институције, а да одлуке о нашој будућности доносимо сами, уз пуно уважавање права сва три конститутивна народа.— Саво Минић (@minic_savo) October 30, 2026
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