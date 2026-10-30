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Минић: Вријеме да одговорност преузму домаће институције

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30.10.2026 19:18

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Охрабрујуће су и поруке представнице САД при УН Теми Брус и кинеског амбасадора Сун Леја у Савјету безбједности УН да будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника, наводи предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"Посебно је важно што се све гласније говори о окончању међународног управљања и улоге ОХР-а. Република Српска годинама указује да су дијалог, договор и поштовање Дејтонског споразума једини пут ка стабилности", навео је Минић на Иксу те додао:

"Вријеме је да одговорност преузму домаће институције, а да одлуке о нашој будућности доносимо сами, уз пуно уважавање права сва три конститутивна народа".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Босна и Херцеговина

ОХР

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