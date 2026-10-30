Кривичне пријаве због мурала у Источном Сарајеву?

Аутор:Нађа Станчић
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Прије два дана у Улици војводе Радомира Путника освануо је мурал. На муралу је осликана војничка капа са обиљежјима Војске Републике Српске, застава и грб Републике Српске, као и ћириличним писмом написано „Добро дошли у Српско Сарајево“.
Због мурала, Нихад Аличковић из Антидејтон покрета поднио је кривичну пријаву Тужилаштву БиХ против непознатих лица која су осликава мурал, као и против градоначелника Источног Сарајева, Љубише Ћосића и начелника Источног Новог Сарајева, Јована Катића.
"Колико експресно дјелујете у случају других кршења закона те и Уставних одредби, тражим да се и овај поступак покрене што је прије могуће, а тако и истрага због утврђивања идентитета НН лица због цртања спорног мурала", рекао је Нихад Аличковић.
Реаговао је и градоначеник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић.
"Лик. Морам слободно рећи лик, тако се изразити, из Антидејтон покрета. Неко ко је подносилац, активира цијелу ову причу. Па ја мислим, ако има нормалности у овој земљи, кад неко покрет који води назове антидејтон, а Устав БиХ лежи у том Дејтону, дејтонском мировном споразуму. Онда је логично да он дјелује против уставно, против законито, а не ми на неки начин који водимо овај град, ову општину, апсолутно стојимо и подржавамо људе који украшавају на овај начин овај град", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Мурал није посвећен Ратку Младићу, како се наводи, већ војводи Степи Степановићу и шапци која је дио српске војничке униформе. Такође, није посвећен одбрамбено-отаџбинском рату, већ је везан за српску националну историју и ослобођење ових крајева од Аустроугара у 20. вијеку, наводи градоначелник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић.
"Ниједан мурал, који је у посљедње вријеме постављен у Источном Сарајеву, ни на који начин није уперен против било кога другог. Мурал у улици Спасовданска је мурал са амблемом Републике Српске, са заставом РС. Мурал у улици Змај Јовиној је мурал који осликава Славка Алексића, који је био ратни војни командант на јеврејском гробљу, и ничим и никада није упрљао своје руке, мислим на крв непријатеља, на крв невиних", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева
Исто мишљење дијели и начелник Источног Новог Сарајева, Јован Катић.
"Ја у потпуности сматрам да ми нисмо ништа лоше урадили. Ријеч је о историјским симболима једног народа, који ни на који начин не врши увреду према било коме. Нити има потребе за било каквим фрустрацијама које долазе из Сарајева по питању мурала који се осликавају на територији општине Источно Ново Сарајево", рекао је Јован Катић, начелник Источног Новог Сарајева.
Како објашњавају у општини Источно Ново Сарајево, за осликавање мурала на стамбено-пословним објектима неопходна је сагласност заједнице етажних власника, након чега се захтјев упућује општинској управи.
"Дали смо сагласност. Постоји заједница етажних власника, који су власници стамбено-пословних објеката на којима се мурали исцртавају. И они су се обратили уредно општини Источно Ново Сарајево и ми смо им уредно дали сагласност да они могу да исцртају одређене мурале, који се тренутно налазе у општини Источно Ново Сарајево", рекао је Јован Катић, начелник Источног Новог Сарајева.
У Градској управи Источног Сарајева наводе да су приликом осликавања мурала испоштоване прописане процедуре, те да они, осим симболичке, имају и своју визуелну улогу у уређењу градских и стамбених површина.
"Ја не видим никакав разлог да буде прекречен. Према томе, ако постоје неке институције, које ће на бази неких законских рјешења рећи да је закон прекршен и да нису испоштоване процедуре и да тај мурал као такав не треба ту да стоји, ми ћемо сигурно разговарати са тим институцијама" рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Мурали су у Источном Новом Сарајеву временом постали препознатљив дио градског амбијента. Осликани су на више локација, а посвећени су личностима и догађајима који имају посебно мјесто у колективном сјећању становника овог краја.
Један од првих мурала у Источном Новом Сарајеву посвећен је Споменку Гостићу, најмлађем одликованом борцу Војске Републике Српске. Смјештен је у Дечанској улици и временом је постао један од препознатљивијих симбола овог дијела града.
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