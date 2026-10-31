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Милуновић: У БиХ попис становништва политичко питање

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31.10.2026 10:12

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Дарко Милуновић
Фото: ATV

Директор Завода за статистику Републике Српске Дарко Милуновић оцијенио је за Срну да је попис становништва у БиХ политичко питање, док је у свим другим земљама искључиво статистичко.

Милуновић је напоменуо да је посљедњи попис био 2013. године и да би се сљедећи могао очекивати у наредној декади.

"Одговор на ово питање је до неких других фактора на које ми, као једна од три кључне институције за статистику у БиХ, немамо утицај", изјавио је Милуновић у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.

Он је напоменуо да је попис становништва најобимнија активност коју нека статистичка институција спроводи на територији земље коју покрива, али може бити и најлакше и најтеже питање зависно од прилика.

БиХ БЕЗ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГОТОВО СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА

Када је у питању попис пољопривреде, Милуновић је указао да га у БиХ нема још од 1960. године, те да је требао бити спроведен у четвртом кварталу ове године, али је пролонгиран.

"Све државе у региону су имале бар једном или више пута попис пољопривреде. Ми то немамо неких 66, 67 година. Тај попис је база за све аграрне политике", нагласио је Милуновић,преноси Срна.

Он очекује да се и ту ствари покрену, јер су статистичке институције обавиле припреме.

"Припремљени смо за попис пољопривреде, само остају административне ствари на нивоу Савјета министара. Сарадња три статистичке институције у БиХ на овом пољу је јако добра. Урађен је читав низ припремних активности", навео је Милуновић.

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Тагови :

Дарко Милуновић

Републички завод за статистику

Република Српска

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