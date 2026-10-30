Logo

Цвијановић: Обраћање Бећировића није усаглашен став Предсједништва БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 19:14

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Одржала се и сједница Савјета безбједности УН посвећена БиХ. Иако су многи након извјештаја из ОХР-а правили и призивали тензије, протекла сједница је протекла на начин који није испунио њихове жеље, навела је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Видјела се јасна разлика између оних који заговарају вјечне интервенције и оних који говоре о потреби да се оконча ера неуставног наметања. Посебно је важно што је током сједнице потврђено да постоји све израженије разумијевање да се политичка питања у БиХ морају рјешавати унутрашњим договором, а не наметањем споља", наводи Цвијановићева на Иксу.

Према њеним ријечима, Република Српска остаје опредијељена за очување мира, стабилности и уставне позиције конститутивних народа који путем дијалога треба да обликују будућност БиХ.

"Иначе, што се тиче обраћања бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића, његов говор није усаглашен у Предсједништву БиХ и самим тим представља искључиво његов лични политички став", закључује Цвијановићева у објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Уједињене нације

Предсједништво БиХ

Коментари (0)

Прочитајте више

ОХР

БиХ

Ко ће ставити тачку на међународни надзор над БиХ?

1 ч

0
Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

БиХ

Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

2 ч

0
Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

БиХ

Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

2 ч

4
Небензја: Бањалука упућивала рационалне иницијативе, које је Сарајево одбацило

БиХ

Небензја: Бањалука упућивала рационалне иницијативе, које је Сарајево одбацило

3 ч

1

Више из рубрике

ОХР

БиХ

Ко ће ставити тачку на међународни надзор над БиХ?

1 ч

0
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић разговарао је данас у Сарајеву са министром одбране Италије Гвидом Крозетом, којем је изразио најдубље саучешће поводом трагичне погибије италијанских припадника ЕУФОР-а у хеликоптерској несрећи.

БиХ

Гогановић са министром одбране Италије: Трагедије нас још снажније повезују

1 ч

0
Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

БиХ

Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

2 ч

0
Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

БиХ

Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

2 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима