Цвијановић: Обраћање Бећировића није усаглашен став Предсједништва БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Одржала се и сједница Савјета безбједности УН посвећена БиХ. Иако су многи након извјештаја из ОХР-а правили и призивали тензије, протекла сједница је протекла на начин који није испунио њихове жеље, навела је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Видјела се јасна разлика између оних који заговарају вјечне интервенције и оних који говоре о потреби да се оконча ера неуставног наметања. Посебно је важно што је током сједнице потврђено да постоји све израженије разумијевање да се политичка питања у БиХ морају рјешавати унутрашњим договором, а не наметањем споља", наводи Цвијановићева на Иксу.
Према њеним ријечима, Република Српска остаје опредијељена за очување мира, стабилности и уставне позиције конститутивних народа који путем дијалога треба да обликују будућност БиХ.
Одржала се и сједница Савјета безбједности УН посвећена БиХ. Иако су многи након извјештаја из ОХР-а правили и призивали тензије, протекла сједница је протекла на начин који није испунио њихове жеље.
Видјела се јасна разлика између оних који заговарају вјечне интервенције и оних који говоре о потреби да се оконча ера неуставног наметања.
Посебно је важно што је током сједнице потврђено да постоји све израженије разумијевање да се политичка питања у БиХ морају рјешавати унутрашњим договором, а не наметањем споља.
Република Српска остаје опредијељена за очување мира, стабилности и уставне позиције конститутивних народа који путем дијалога треба да обликују будућност БиХ.
Иначе, што се тиче обраћања бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића, његов говор није усаглашен у Предсједништву БиХ и самим тим представља искључиво његов лични политички став.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 30, 2026
"Иначе, што се тиче обраћања бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића, његов говор није усаглашен у Предсједништву БиХ и самим тим представља искључиво његов лични политички став", закључује Цвијановићева у објави.
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