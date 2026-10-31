Шолаја: Органи власти треба да се конституишу и почну да функционишу

Аутор:АТВ редакција
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Органи власти у БиХ треба да се након избора конституишу и почну да функционишу, што произилази и из закључка Савјета безбједности УН да су избори протекли мирно и квалитетно у демократској атмосфери, рекао је професор Факултета политичких наука у Бањалуци Милош Шолаја.
"Сједница Савјета безбједности представља једну од кључних прекретница и доста је инструктивна куда треба и како треба да се развија БиХ постављена на своје унутрашње темеље", нагласио је Шолаја за Срну.
Он је навео да је на сједници изнесен заједнички став, да високи представник треба да напусти БиХ.
"На тај начин треба да престане било какво функционисање канцеларије високог представника која не постоји у Дејтонском мировном споразуму, као и да Савјет за имплементацију мира више нема никакву сврху ни циљ", истакао је Шолаја.
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Он је рекао да су САД на сједници потврдиле да неће одустати од ранијег става, да се неће мијешати у унутрашњу изградњу држава и да ће то препустити домаћим институцијама, док је Русија подржала извјештај Владе Републике Српске.
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