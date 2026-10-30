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Додик: Викторово и моје пријатељство трајно и искрено

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30.10.2026 22:05

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Додик: Викторово и моје пријатељство трајно и искрено
Фото: X / Milorad Dodik

Милорад Додик, лидер СНСД-а угостио је бившег премијера Мађарске Виктора Орбана на свом имању у Лакташима, а на друштвеним мрежама је подијелио дио атмосфере.

"Викторово и моје пријатељство је трајно и искрено. С таквим пријатељима је увијек угодно и весело", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

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