Додик: Викторово и моје пријатељство трајно и искрено

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик, лидер СНСД-а угостио је бившег премијера Мађарске Виктора Орбана на свом имању у Лакташима, а на друштвеним мрежама је подијелио дио атмосфере.
"Викторово и моје пријатељство је трајно и искрено. С таквим пријатељима је увијек угодно и весело", написао је Додик на Иксу.
Викторово @PM_ViktorOrban и моје пријатељство је трајно и искрено.
С таквим пријатељима је увијек угодно и весело. https://t.co/I447pwdq7d— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026
Република Српска
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