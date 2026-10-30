Лото бројеви: Извучена комбинација у 87. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 87. кола, које је извучено 30.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 19, 27, 30, 14, 29, 6, 9.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 5.800.000 КМ извучени су бројеви: 19, 27, 30, 14, 29, 6, 9.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.050.000 КМ, извучени су бројеви: 22, 21, 30, 27, 1, 13, 7.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 87. колу износила је 390.000 КМ, извучени су бројеви: 8, 6, 1, 8, 9, 5.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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