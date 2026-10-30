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Са тржишта се повлачи седам милиона кондома због опасности од пуцања

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30.10.2026 17:26

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кондоми контрацепција презерватив
Фото: Pexels/ cottonbro studio

Француска повлачи седам милиона кондома са европског тржишта због грешке у производњи која може довести до њиховог пуцања или појаве ситних рупица.

Француска управа за заштиту потрошача забранила је продају 15 врста кондома који би могли представљати здравствени ризик за кориснике, преноси њемачка агенција ДПА.

Повлачење обухвата више робних марки, међу којима су „My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros i You Me.

Надлежне службе упозоравају да употреба неисправних кондома може повећати ризик од полно преносивих инфекција и нежељене трудноће.

Инспекција открила грешку у производњи

Дио кондома повучен је са тржишта још раније ове године. Након тога, инспекција је прегледала производне погоне и утврдила неправилности у производњи ултратанких кондома, односно неуједначену дебљину гуменог слоја.

Због овог производног недостатка кондоми могу бити мање отпорни на пуцање, а на њиховој површини могу настати и ситне рупице.

То значи да ови производи можда неће пружити очекивану заштиту од полно преносивих инфекција и нежељене трудноће.

Упозорење потрошачима широм Европе

Француска управа за заштиту потрошача упозорила је да се поједини неисправни производи можда још налазе у продавницама или код купаца.

Ријеч је о кондомима произведеним прије откривања неправилности, који су већ пласирани на европско тржиште.

Због могућности да су такви производи и даље доступни потрошачима, надлежне службе одлучиле су да прошире повлачење на укупно седам милиона кондома и забране даљу продају свих обухваћених врста.

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Тагови :

кондоми

заштита

тржиште

Француска

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