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Који су први знаци грипа и када инфекција постаје озбиљнија?

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30.10.2026 16:50

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Који су први знаци грипа и када инфекција постаје озбиљнија?
Фото: АТВ

Грип је респираторна вирусна инфекција која је праћена високом температуром, велико малаксалошћу, јаким боловима у мишићима и појачаним секретом из носа, каже специјалиста оториноларингологије др Божидар Јаковљевић и поручује да је сада прави тренутак за вакцину против сезонског грипа која штити од тешке клиничке слике и компликација, али и од обољевања.

Број од 10.000 тренутно оболелих од респираторних инфекција у Београду је очекиван број оболелих у овом периоду године, рекао је за Танјуг.

Исткао је да је висока температура праћена са јаким боловима у мишићима најтипичнији знак грипа, и додао да употреба антибиотика за лијечење грипа не може да направи штету јер се ради о вирусној инфекцији која се врло често комбинује са бактеријском инфекцијом.

"Љекари дају антибиотик најчешће у профилактичке сврхе да не дође до озбиљнијих компликација као што су упала плућа или упала бубрега", додао је он.

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На питање који су први знаци да вирусна инфекција горњих дисајних путева може да постане озбиљнија, Јаковљевић је рекао да су први симптоми озбиљније инфекције само трајање инфекције дуже до недјељу дана, температура, кашаљ и појачана секреција из носа који не престају више од недјељу дана, као и дуготрајан осјећај малаксалости.

Одговарајући на питање колико брзо особа која добије грип треба да се јави љекару уколико припада ризичној групи, Јаковљевић је истакао да уколико особа припада ризичној групи неопходно је да се што прије јави љекару, напоменувши да у ризичну групу спадају старији људи, труднице, мала дјеца и болесници који болују од хроничне болести.

Када је ријеч о вакцини, изјавио је да је сада прави тренутак за вакцину јер у овим мјесецима и креће епидемија грипа, истакавши да вакцина против грипа штити од тешке клиничке слике и компликација, али и од обољевања

"Постоје двије вакцине на нашем тржишту, једна је Торлакова вакцина TORVAX која је намијењен широкој популацији. Имамо и другу вакцину Vaxigrip, која је намијењена трудницама и малој дјеци до 18 година. Ова вакцина у зависности од узраста и општег здравља, може да штити од обољевања од 50 до 90 одсто", навео је он.

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Тагови :

Сезонски грип

грипа

инфекција

лијечење

антибиотик

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