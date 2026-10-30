Шетња кроз шуму може донијети 2.000 евра: Ево шта пензионери скупљају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док многи пензионери покушавају да пронађу начин да повећају кућни буџет, додатна зарада понекад се крије тамо гдје је најмање очекују.
Јесен је, наиме, донијела прилику за сезонски посао који не захтијева посебну опрему, али тражи стрпљење, вријеме и доста физичког напора. Ријеч је о сакупљању жира, за који „Хрватске шуме“ ове године нуде неколико евра по килограму.
Откуп жира храста лужњака и китњака, као и буквице, почео је 1. октобра, а прикупљено шумско сјеме користи се за обнову шума и узгој садница. Према званичном цјеновнику, килограм жира храста лужњака плаћа се 3,30 евра бруто, док се за килограм жира храста китњака може добити 3,50 евра.
Колико овај посао може да се исплати, показује примјер пензионерке Божице из Глоговца, која је ове јесени сакупила чак 600 килограма жира. Иако ће јој тај труд донијети приближно 2.000 евра бруто зараде, каже да јој новац није једини мотив. Подједнако јој значи вријеме које проводи на свјежем ваздуху, посебно имајући у виду бројне здравствене тегобе са којима се свакодневно суочава.
Свијет
Срушио се још један хеликоптер у Индији: Сумња се на најцрњи сценарио
У пензији сам и морам да будем активна. Имам доста болести, шећерну болест, артритис, гихт и епилепсију. Све заједно, дневно пијем 15 таблета. Да се не крећем и не разгибавам сваког дана, била бих непокретна. Није ми важно колико ћу дневно да сакупим, битно ми је да се крећем и да имам задовољство што још могу нешто да зарадим - испричала је Божица.
Божица већ неколико година одлази у шуму на подручју Хлебина и Једушевца. До импресивне количине од 600 килограма није дошла преко ноћи, већ сакупља између 15 и 20 килограма дневно, прилагођавајући темпо свом здравственом стању. С обзиром на цијену од око 3,40 евра по килограму, њена укупна зарада износи 2.040 евра бруто.
За разлику од уобичајених послова, сама одређује колико ће времена провести у природи, гдје жир китњака и лужњака сакупља с лакоћом.
Већ неколико година сакупљам ове плодове. Раније нисам знала да на овај начин може да се заради, али откако сам сазнала за ту могућност, веома сам задовољна јер спајам лијепо и корисно. Проводим много времена у природи, а то ми је опуштање и терапија - закључила је Божица, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму