Резервација смјештаја преко интернета: Како препознати превару?

Аутор:АТВ редакција
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Резервација смјештаја преко интернета јесте једноставна, али понуде које дјелују примамљиво могу бити начин да корисници постану жртве преваре.
Посебну пажњу привукли су лажни огласи и захтјеви за уплату који стижу преко налога хотела, због чега је Европска комисија покренула истрагу о томе да ли Booking.com предузима довољно мјера за заштиту својих корисника. Преваранти могу да преузму налоге хотела и шаљу гостима лажне захтјеве за уплату преко званичне платформе, упозорава за РТС ИТ стручњак Страхиња Девић.
Додатни ниво сигурности приликом приступа налозима обезбјеђује двофакторска аутентификација. Осим уношења корисничког имена и лозинке, овај начин заштите захтјева и додатну провјеру идентитета. Сличан принцип примјењују и банке приликом интернет плаћања, када корисници морају додатно да потврде трансакцију кодом, објашњава Девић за РТС.
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Ипак, ни техничка заштита не може у потпуности да отклони ризик ако корисници не воде рачуна о безбједности својих података. Нападачи често искоришћавају управо људске грешке, умјесто да директно нападају системе. То се може догодити када запослени отвори злонамјеран линк или остави податке за приступ налогу на мјесту које није безбједно.
"Нападачи често не морају директно да пробију заштиту система, већ злоупотребљавају непажњу људи који имају приступ налозима, на пример када неко кликне на злонамјерни линк или остави податке за пријаву на небезбједном мјесту", каже Девић.
Вјештачка интелигенција може да олакша и убрза откривање слабих тачака у дигиталним системима, али само њено коришћење није довољно да би се оне искористиле. За то су и даље неопходни техничко знање, разумијевање начина функционисања система и намјера да се уочени недостаци употребе за напад, указује Девић.
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Посебан безбједносни изазов представљају такозвани пропусти нултог дана. Ријеч је о рањивостима које још нису откривене или за које произвођачи нису објавили рјешење, односно безбједносну исправку.
Приликом резервације смјештаја важно је да корисници сву комуникацију и плаћање обављају преко платформе на којој су започели резервацију, савјетује Девић. Требало би да буду опрезни са захтјевима да комуникацију пребаце на другу апликацију или да новац уплате директно на рачун наведен у поруци, без обзира на то колико понуда дјелује примамљиво.
Посебан треба бити опрезан када порука ствара притисак да се новац уплати одмах, уз обећање великог попуста. У случају сумње, хотел треба контактирати преко званичних контакт-података, а не преко броја или линка из примљене поруке. За онлајн трансакције Девић препоручује картице намијењене интернет плаћању и дигиталне новчанике попут Apple Pay и Google Pay. Они пружају додатну заштиту података о картици, док директне уплате и трансфери новца могу бити тежи за опозив.
Безбједносни програми могу да препознају сумњиве странице, али нису потпуна гаранција заштите. Зато је важно провјерити коме се остављају лични и платни подаци и не пристајати на пребацивање комуникације и плаћања ван званичне платформе. Онлајн резервације нису саме по себи ризичне, али захтевају опрез, закључује Девић за РТС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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