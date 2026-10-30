Снијег до 50 центиметара на помолу: Метеоролог открио када стиже велики преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Наредних дана очекује нас све хладније вријеме, уз претежно облачно небо и повремену слабу кишу, док би почетак новембра могао донијети значајније погоршање временских прилика, обилније падавине и снијег на планинама.
Према прогнози метеоролога Марка Чубрила, до краја седмице преовладаваће облачно и углавном суво вријеме, уз могућност слабе кише у појединим крајевима. На надморским висинама изнад 1.300 метара могућ је и слаб снијег, док ће се дневне температуре кретати од седам до 14 степени Целзијусових.
За викенд се очекује повећање учесталости падавина, а израженије погоршање могуће је у недјељу, када би се циклон могао формирати над Сицилијом, а потом споро премјештати преко Јонског мора према Грчкој.
Уколико се овакав развој временских прилика оствари, циклон би највише утицао на источне и централне дијелове региона. Због положаја центра циклона, цијело подручје нашло би се у његовом хладном сектору, што би донијело температуре знатно испод просјека, појачан сјеверни вјетар и јаку до олујну буру дуж Јадрана.
Највише падавина очекује се у појединим дијеловима региона, прије свега у Црној Гори, већем дијелу Србије, источној Хрватској, те источној и централној БиХ, док би западнији крајеви добили мање кише.
На планинама Црне Горе, западне и југозападне Србије, као и источне и централне БиХ, посебно изнад 900 метара надморске висине, могао би се формирати значајнији сњежни покривач, висине од 25 до 50 центиметара. Сњежна граница спустила би се на око 800 метара надморске висине.
Почетком наредне седмице максималне температуре кретаће се углавном од четири до осам степени Целзијусових.
Према тренутним прорачунима, падавине би престале тек у сриједу, када се очекује и постепено смањење облачности. До тада би на већем дијелу Црне Горе и Србије, истоку Хрватске, као и источној и централној БиХ, могло пасти између 20 и 80 литара кише по квадратном метру.
Након тога, до око 10. новембра, очекује се углавном суво, али хладно вријеме. Јутарње температуре кретаће се од минус три до пет степени, док ће дневне бити од четири до 12 степени Целзијусових. Вјетар ће бити слаб, сјеверног смјера.
Промјена времена са кишом и снијегом на планинама могућа је поново око 13. новембра.
Чубрило наводи и да би око 7. новембра западни вјетрови могли знатно ослабити, уз могућност да промијене смјер и окрену на источне. Према његовим процјенама, постоји око 75 одсто шанси за такав развој, што би представљало рекордно рану појаву када је ријеч о сјеверној хемисфери.
Послије 13. новембра прогнозира се нагло јачање западних вјетрова, али за сада нема јасне синоптичке потврде да ће доћи до таквог процеса.
Метеоролог наглашава да су изнесени подаци и процјене резултат његове анализе и тумачења нумеричких модела, те да за званичне информације грађани треба да прате прогнозе надлежних метеоролошких завода.
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