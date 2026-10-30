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Трупци само што нису слетјели на аутомобиле, возачи у паници: "Бјежите од њега"

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30.10.2026 16:55

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Питање „Је л' ово треба овако, шта каже струка?“ појавило се у једној Вибер групи, након што је возач снимио забрињавајући призор на магистралном путу од Модриче према Шамцу.
Фото: Društvene Mreže

Питање „Је л' ово треба овако, шта каже струка?“ појавило се у једној Вибер групи, након што је возач снимио забрињавајући призор на магистралном путу од Модриче према Шамцу.

На видео-снимку се види тешки камион натоварен огромном количином дрвених трупаца, који се креће прометном дионицом са бројним кривинама, а чија приколица се љуља под теретом пролазећи кривине.

Висок и кабаст терет одмах је привукао пажњу и изазвао лавину коментара међу возачима, који с правом постављају питање да ли овакав превоз испуњава законске и безбједносне стандарде.

"Боже сачувај, бјежите од њега", додао је један од возача.

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Тагови :

Камион

трупци

видео снимак

Возачи

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