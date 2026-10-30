Скачу цијене приватних вртића, поједини ће плаћати и до 100 КМ више

Аутор:Лана Остојић
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Чим се чуло за субвенције, цијене скачу. Поједине установе повећале су цијене. Једна од њих је, кажу родитељи, најавила повећање цијене са 420 на чак 520 КМ.
"Имамо случај да се у 2 приватне установе десило поскупљење, мислим да је то око 100 марака на укупну цијену. Оно што ми сматрамо, да сама појава субвенција као механизма подстицаја те врсте услуге, то не би требало да буде изговор и разлог за поскупљење", рекао је Борис Глувић, родитељ.
Субвенције за приватне продужене боравке уведене су као додатна подршка родитељима, наводе из Министарства просвјете и културе. Потреба за новим капацитетима најизраженија је у Бањалуци и Бијељини.
"Приватне предшколске установе су самостална правна лица која, у складу са законом, самостално формирају цијене својих услуга. Истовремено, јединице локалне самоуправе могу донијети одлуку о суфинансирању трошкова боравка дјеце у приватним предшколским установама које су уписане у Регистар предшколских установа Министарства просвјете и културе", наводе из министарства.
Родитељи апелују надлежним да се ограничи укупна цијена боравка у установама које користе субвенције. Предлажу да се у правилник уведе механизам који би спријечио да поскупљења умање ефекат финансијске помоћи, било кроз ограничење цијене или њено везивање за неку званичну економску категорију, попут просјечне плате. Из Града наводе да свака установа која жели да поскупи мора доставити образложење и документацију којом доказује оправданост нове цијене.
"Захтјеви су у одређеним случајевима оправдани и примјера ради условљени повећањем плата запосленима или растом цијена исхране за дјецу и документовани, али постоји и неколико случајева у којима је Одјељење доставило писане опомене приватним предшколским установама да коригују цијене боравка дјеце". поручују из Градске управе Бањалука.
Осим цијена, родитељи траже и рјешење за боравак дјеце током школског распуста, посебно у породицама у којима су оба родитеља запослена. Градској управи упутили су иницијативу да обезбиједи одговарајуће просторне капацитете, али и да се у буџету за наредну годину планирају средства за ту намјену.
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