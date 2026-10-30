Петиције, молбе и захтјеви нису помогли: Мјештани у бањалучком насељу три године чекају реакцију надлежних

Аутор:Марија Милановић
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Мјештани Десне Новоселије већ трећу годину чекају да надлежни ријеше проблеме саобраћајне безбједности у Улици Крагујевачких и краљевачких жртава. Упркос бројним молбама, позивима и петицији, њихови захтјеви за постављање лежећих полицајаца и изградњу тротоара још нису испуњени, а одговор Градске управе и даље изостаје.
„Тражили смо да се ураде лежећи полицајци, као и тротоари. Поред молби и позива ишли смо и са петицијом према надлежнима и све смо буквално урадили, а Градска управа се није огласила још увијек“, рекао је за АТВ мјештанин Харис Газић.
Према Газићевим ријечима, мјештани Десне Новоселије су немоћни пред овим инфраструктурним проблемом, а који доводи у опасност све оне који саобраћају овим дијелом насеља, како возаче, тако највише саме пјешаке.
Велики број возача, који свакодневно саобраћају овим бањалучким насељем не води рачуна о брзини те због њиховог немара, али и немара надлежних што је резултирало лошом инфраструктуром, безбједност мјештана озбиљно је доведена у питање.
„Прво смо ишли у мјесну заједницу Српске Топлице да видимо шта треба да се приложи и сам захтјев за то. Они су нама рекли да урадимо петицију и да направимо захтјев за лежеће полицајце и тротоаре. Ми смо то послали, има једно, двије три године кад смо послали и ја сам скоро то слао и у своје име и у име мјештана Десне Новоселије да се уради то што нам је потребно“, говори Газић.
Њихови проблеми, односно захтјеви су се нашли и на списку приоритета мјесне заједнице, поднесене су молбе, упућени позиви надлежном одјељењу за саобраћај и путеве Града Бањалука, али рјешења већ трећу годину нема.
„Нама најмање требају три лежећа полицајца, можда чак и четири, ријеч је о Улици Крагујевачких и краљевачких жртава гдје се возачи пребрзо крећу, не поштују саобраћајне прописе. Недавно сам поднио захтјев одјељењу, они су ми рекли да упутим позив Министарству унутрашњих послова, али нико још увијек није изашао на терен“, рекао је Газић.
Газић је разговарао и са градоначелником Бањалуке, Драшком Станивуковићем, приликом отварања вртића у овој мјесној заједници, како је казао, први човјек града је рекао да ће видјети да се ријеше поменути проблеми, али ни дан данас рјешења нема нити се назире.
Мјештани поручују да не траже ништа више од безбједних улица и да се надају да надлежни неће чекати да се догоди саобраћајна несрећа како би коначно реаговали.
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