Logo

Зимзобал и ове године у Парку Петар Кочић, а сљедеће се сели на нову локацију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 16:01

Коментари:

0
Зимзобал и ове године у Парку Петар Кочић, а сљедеће се сели на нову локацију

Ове године Зимзобал ће остати на познатој локацији у Парку „Петар Кочић“, а сљедеће године наће се на новој локацији, најавио је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.

"Ове године Зимзобал ће остати на познатој локацији у Парку „Петар Кочић“, а донијели смо одлуку да од зимске сезоне 2027/28. године тврђава Кастел постане нова адреса Зимзобала и мјесто празничне чаролије", навео је Станивуковић на Иксу.

У наредном периоду радиће се на реконструкцији Парка “Петар Кочић”, како је најавио градоначелник Бањалуке.

Подсјећања ради, како су навели из неформалне групе грађана „За План“, Град Бањалука је 14. септембра ове године потписао уговор са једном фирмом за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију Парка Петар Кочић.

Дакле, према наводима поменуте групе грађана, идејно рјешење већ постоји, односно, будући изглед ове јавне површине скројен је по укусу појединаца, те се чланови групе „За План“ питају – гдје су у цијелом том процесу грађани и шира стручна јавност.

Неформална група грађана „За План“ тражи од Градске управе Бањалука да грађане и ширу стручну јавност што прије укључе у планирање реконструкције Парка Петар Кочић.

„Јавни простор припада свима. О његовој будућности не смије одлучивати само неколицина људи“, поручују испред групе „За План“.

Град Бањалука је 21.08.2026. године расписао јавну набавку за реконструкцију и санацију Парка Петар Кочић вриједну 1.597.540,71 КМ са ПДВ-ом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Зимзобал

зима

Парк Петар Кочић

Тврђава Кастел

Драшко Станивуковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Бањалучки полицајци спасили жену

Бања Лука

Бањалучки полицајци спасили жену

5 ч

0
Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.

Бања Лука

У цијелој Бањалуци повремена обустава гријања

5 ч

2
беба

Бања Лука

Роде су биле вриједне: Српска богатија за 29 беба

10 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Поједине бањалучке улице данас без струје

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима