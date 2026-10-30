Зимзобал и ове године у Парку Петар Кочић, а сљедеће се сели на нову локацију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ове године Зимзобал ће остати на познатој локацији у Парку „Петар Кочић“, а сљедеће године наће се на новој локацији, најавио је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
"Ове године Зимзобал ће остати на познатој локацији у Парку „Петар Кочић“, а донијели смо одлуку да од зимске сезоне 2027/28. године тврђава Кастел постане нова адреса Зимзобала и мјесто празничне чаролије", навео је Станивуковић на Иксу.
Бања Лука се полако припрема за најљепши период године - зиму, а имамо и лијепе вијести!
Ове године Зимзобал ће остати на познатој локацији у Парку „Петар Кочић“, а донијели смо одлуку да од зимске сезоне 2027/28. године тврђава Кастел постане нова адреса Зимзобала и мјесто празничне чаролије. Важно је рећи да ћемо у наредном периоду приступити и потпуној реконструкцији Парка “Петар Кочић”, који ће постати нова разгледница нашег града.
По узору на најљепше европске градове, стварамо нову празничну традицију која ће окупљати наше суграђане, али и госте из цијелог региона.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) October 30, 2026
У наредном периоду радиће се на реконструкцији Парка “Петар Кочић”, како је најавио градоначелник Бањалуке.
Подсјећања ради, како су навели из неформалне групе грађана „За План“, Град Бањалука је 14. септембра ове године потписао уговор са једном фирмом за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију Парка Петар Кочић.
Дакле, према наводима поменуте групе грађана, идејно рјешење већ постоји, односно, будући изглед ове јавне површине скројен је по укусу појединаца, те се чланови групе „За План“ питају – гдје су у цијелом том процесу грађани и шира стручна јавност.
Неформална група грађана „За План“ тражи од Градске управе Бањалука да грађане и ширу стручну јавност што прије укључе у планирање реконструкције Парка Петар Кочић.
„Јавни простор припада свима. О његовој будућности не смије одлучивати само неколицина људи“, поручују испред групе „За План“.
Град Бањалука је 21.08.2026. године расписао јавну набавку за реконструкцију и санацију Парка Петар Кочић вриједну 1.597.540,71 КМ са ПДВ-ом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму