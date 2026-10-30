Почела берба дуња на југу Српске, у помоћ притекли најмлађи

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Мирис зрелих дуња шири се ових дана југом Српске. Берба је почела.
У дуњику требињца Данила Шкера пуне руке посла, па су у помоћ притекли и малишани из читаве Херцеговине, али и Херцег Новог. Њих око 300.
"Брали смо дуње сада и било ми је јако лијепо. Нисам се уморила", рекла је Ена, Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње.
"Убрао сам много дуња и било ми је занимљиво", рекао је Јован, Дјечији вртић „Будућност“ Билећа.
"Дуња лијепо мирише", каже Коста, Дјечији вртић „Будућност“ Билећа.
У воћњаку на око 450 стабала дуња малишани су вриједно пунили гајбе. Овакво искуство дјеца дуго памте, али и много науче о природи, кажу то васпитачице.
"Дјеца најбоље уче из непосредне околине, везано за разна занимања о природи очувању околине",каже Нада Ковачевић Лаловац, Дјечији вртић „Наша радост“ Херцег Нови.
"Врло корисно дружење. Дјеца имају прилику да виде један диван воћњак дуња, притом да сакупљају то воће", рекла је Светлана Куљић, Дјечији вртић „Будућност“ Билећа.
Берба дуња у Херцеговини трајаће мјесец дана, а онда од ових златних плодова настаје ракија врхунског квалитета.
Баш са том ракијом Данило Шкеро обишао је читав свијет. Награде само пристижу.
"На свим фестивалима сам освајао прва и друга мјеста. Никада не може код мене ракија да буде лоша. Радим све по рецепту, она одлежи по 3 године", рекао је Данило Шкеро, пољопривредно газдинство „Шкеро“.
Нанизао је Данило чак 90 признања за своју ракију. Док гледа у свој воћњак вјерује да ће овогодишња ракија привући још које злато.
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