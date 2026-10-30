Од 1. новембра путарина на ауто-путу А1 скупља за 15 одсто

"Аутоцесте Федерације БиХ" најавиле су да ће од 1. новембра путарина на ауто-путу А1 бити скупља за 15 одсто.

Из овог јавног предузећа појашњавају да цијене нису мијењане још од 2012. године, иако су у протеклом периоду знатно порасли трошкови пословања, одржавања инфраструктуре и други издаци, уз континуирана инфлаторна кретања.

Новом корекцијом настоји се повећати приход од наплате путарине и барем дјелимично надокнадити растући трошкови управљања и одржавања ауто-путева, преносе федерални медији.

Према појашњењу "Аутоцеста ФБиХ", повећање је спроведено у оквиру законски дозвољене границе која износи до 15 одсто.

За возаче који користе електронски систем наплате путарине једна погодност остаје непромијењена, а то је да ће и даље остваривати бонус од 20 одсто приликом допуне корисничких рачуна.