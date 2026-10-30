Од 1. новембра путарина на ауто-путу А1 скупља за 15 одсто

Аутор:АТВ редакција
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"Аутоцесте Федерације БиХ" најавиле су да ће од 1. новембра путарина на ауто-путу А1 бити скупља за 15 одсто.
Из овог јавног предузећа појашњавају да цијене нису мијењане још од 2012. године, иако су у протеклом периоду знатно порасли трошкови пословања, одржавања инфраструктуре и други издаци, уз континуирана инфлаторна кретања.
Новом корекцијом настоји се повећати приход од наплате путарине и барем дјелимично надокнадити растући трошкови управљања и одржавања ауто-путева, преносе федерални медији.
Према појашњењу "Аутоцеста ФБиХ", повећање је спроведено у оквиру законски дозвољене границе која износи до 15 одсто.
За возаче који користе електронски систем наплате путарине једна погодност остаје непромијењена, а то је да ће и даље остваривати бонус од 20 одсто приликом допуне корисничких рачуна.
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