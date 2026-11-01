Око 15 тона кокаина доспјело у море, људи похрлили на плаже

Аутор:АТВ редакција
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На плажама у Француској људи трагају за потпуно неочекиваним плијеном - пакетима кокаина!
Стотине људи кренуле су у праву потрагу за дрогом дуж обале на југозападу земље, након што су у телевизијском прилогу сазнали да је око 15 тона наркотика доспјело у Атлантски океан, пошто су их кријумчари изгубили.
Са мотоциклима, квадовима, батеријским лампама и алатима за копање, људи претражују пијесак центиметар по центиметар, надајући се да ће пронаћи вриједан плен.
Међутим, француска полиција већ је реаговала и упутила озбиљна упозорења.
Поједине области су затворене, плаже су под надзором, укључујући и надзор из хеликоптера, а они који буду ухваћени са дрогом могли би да заврше иза решетака на више година, пише Обсерватор.
Хроника
Возач био под дејством кокаина, полиција ухапсила и сувозача
За сада, власти тврде да нико није пронашао ниједан пакет. Није разјашњено ни да ли је 15 тона кокаина случајно завршило у океану или су кријумчари намјерно бацили дрогу како би се ријешили доказа.
Благо које овог пута нико не би смио да пронађе!
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