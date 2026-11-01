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Око 15 тона кокаина доспјело у море, људи похрлили на плаже

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01.11.2026 15:42

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Мирна пјешчана плажа са стеновитим формацијама у Сен Малоу, у Бретањи, у Француској.
Фото: pexels/Efrem Efre

На плажама у Француској људи трагају за потпуно неочекиваним плијеном - пакетима кокаина!

Стотине људи кренуле су у праву потрагу за дрогом дуж обале на југозападу земље, након што су у телевизијском прилогу сазнали да је око 15 тона наркотика доспјело у Атлантски океан, пошто су их кријумчари изгубили.

Са мотоциклима, квадовима, батеријским лампама и алатима за копање, људи претражују пијесак центиметар по центиметар, надајући се да ће пронаћи вриједан плен.

Међутим, француска полиција већ је реаговала и упутила озбиљна упозорења.

Поједине области су затворене, плаже су под надзором, укључујући и надзор из хеликоптера, а они који буду ухваћени са дрогом могли би да заврше иза решетака на више година, пише Обсерватор.

МУП РС Полиција

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За сада, власти тврде да нико није пронашао ниједан пакет. Није разјашњено ни да ли је 15 тона кокаина случајно завршило у океану или су кријумчари намјерно бацили дрогу како би се ријешили доказа.

Благо које овог пута нико не би смио да пронађе!

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Тагови :

Француска

Море

кокаин

Плажа

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