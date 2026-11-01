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Кремљ објаснио: Зашто је немогуће преговарати са ЕУ

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01.11.2026 15:10

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Кремљ објаснио: Зашто је немогуће преговарати са ЕУ
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Изјаве Европске уније о потреби наношења стратешког пораза Русији онемогућавају дијалог са Бриселом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он се осврнуо на то да је у уторак руски предсједник Владимир Путин обавио телефонски разговор са финским предсједником Александром Стубом и норвешким премијером Јонасом Гаром Стереом. Позив су иницирали Хелсинки и Осло.

„Сада видимо два лидера који су, у свом националном својству, одлучили да разговарају, и видимо практично све остале, а што је најважније, Брисел, који настављају да говоре само о наношењу стратешког пораза Русији. Са таквим приступом, немогуће је разговарати са њима“, рекао је Песков новинару „Вести“ Павлу Зарубину.

У Бриселу се разматра пет могућих кандидата за мјесто преговарача. Како су јуче пренијели медији, европски лидери разматрају кандидате за учешће у разговорима са Владимиром Путином усмјереним на окончање сукоба у Украјини.

Медији преносе да је фински предсједник Александар Стуб највјероватнији кандидат ЕУ за представника на преговорима. Његова предност у односу на друге кандидате су и добри односи са америчким предсједником Доналдом Трампом, због чега се сматра да би његово учешће у преговорима смањило ризик од сукоба између Трампа и Владимира Зеленског.

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Тагови :

Русија

Европска унија

Дмитриј Песков

Украјина

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