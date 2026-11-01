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"Повећане цијене енергената подстичу нереде у Њемачкој"

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01.11.2026 16:31

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Једна особа разбија излог продавнице оружја током немира у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

Специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев изјавио је да повећане цијене енергената у Европској унији подстичу нереде широм Њемачке.

"Као што се предвиђа, више цијене енергије у ЕУ због неодговорног одвајања од руског гаса значе деиндустријализацију, нереде и пљачку. Ова узрочно-посљедична веза је додатно подстакнута самоубилачким миграционим политикама и тврдоглавим отпором ЕУ бирократа да исправе грешке", написао је Дмитријев на "Иксу".

Он је коментарисао насилне протесте и пљачку која се догодила у њемачком граду Франкфурту касно синоћ због растућих трошкова живота, преноси Срна.

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Протести у организацији омладинских организација одржани су јуче у 34 њемачка града, са стотинама хиљада учесника.

Кључни захтјеви демонстраната укључивали су реформу образовања, акцију за рјешавање растућих трошкова живота и укидање обавезне војне службе у Њемачкој.

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Тагови :

Њемачка

Кирил Дмитријев

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