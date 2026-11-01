Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев изјавио је да повећане цијене енергената у Европској унији подстичу нереде широм Њемачке.
"Као што се предвиђа, више цијене енергије у ЕУ због неодговорног одвајања од руског гаса значе деиндустријализацију, нереде и пљачку. Ова узрочно-посљедична веза је додатно подстакнута самоубилачким миграционим политикама и тврдоглавим отпором ЕУ бирократа да исправе грешке", написао је Дмитријев на "Иксу".
Он је коментарисао насилне протесте и пљачку која се догодила у њемачком граду Франкфурту касно синоћ због растућих трошкова живота, преноси Срна.
Економија
Раст инфлације у Њемачкој: Поскупјели енергенти
Протести у организацији омладинских организација одржани су јуче у 34 њемачка града, са стотинама хиљада учесника.
Кључни захтјеви демонстраната укључивали су реформу образовања, акцију за рјешавање растућих трошкова живота и укидање обавезне војне службе у Њемачкој.
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