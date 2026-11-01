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Хиљаде радника тражи повећање плата, полиција употријебила сузавац да их растјера

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01.11.2026 16:15

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Полиција за разбијање демонстрација, под пуном опремом, суочава се са ватром на улици током ноћних протеста у граду.
Фото: pexels/Alotrobo

Хиљаде запослених у фабрикама изашле су на улице у главном граду Бангладеша Даки и сусједним индустријским окрузима тражећи повећање плата, а полиција је употријебила сузавац и палице како би их растјерала.

Са порастом трошкова живота, синдикати и радници у текстилној индустрији траже повећање минималне мјесечне почетне зараде на 30.000 бангладешких така /220 долара/ са постојећих 12.500 така, колико је утврђено 2023. године. преноси ДПА.

У насељу Мирпур у Даки, неколико стотина радника блокирало је главну раскрсницу, доводећи до застоја саобраћаја.

Касније су демонстранти запалили полицијски комби, што је навело полицију да употријеби водене топове како би их растјерала.

Инспектор у полицији Мохсин Шеик саопштио је да су власти затвориле три метро станице док су се сукоби проширили на оближња подручја.

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Демонстранти са штаповима блокирали су аутопут Дака-Тангаил, који повезује главни град Даку са сјеверним дијеловима земље, у индустријском округу Газипур, гдје се налази већина извозно оријентисаних фабрика одјеће у Бангладешу.

Влада је данас формирала панел од шест чланова, који чине представници власника фабрика, синдиката и владе, како би преиспитала минималне зараде радника у сектору одеће, преноси Срна.

Бангладеш, други највећи произвођач одјеће послије Кине, годишње зарађује око 39 милијарди долара од извоза одјеће, углавном намијењене европском и америчком тржишту. Сектор запошљава више од четири милиона радника, углавном жена, у 4.000 фабрика.

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Тагови :

Бангладеш

Протести

повећање плата

фабрика

Сузавац

Полиција

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