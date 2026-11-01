У демонстрацијама повријеђено преко 60 људи

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Најмање 64 демонстранта повријеђена су током демонстрација због растућих трошкова живота у Француској, објавио је лист "Фигаро", позивајући се на податке служби за хитне случајеве.
Од тога, 60 људи је задобило лакше повреде, док су четири особе тешко повријеђене.
Стотине хиљада људи протестовало је широм Француске трећу суботу заредом.
Протести су почели средином септембра, када су средњошколци у париским предграђима изашли на улице захтијевајући побољшања у својим школама. Касније су им се придружили сви они који су незадовољни растом цијена, а покрет се проширио на друге регионе, преноси Срна.
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