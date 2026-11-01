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У демонстрацијама повријеђено преко 60 људи

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01.11.2026 15:58

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Демонстрант разбија камене блокове на мање комаде током сукоба са полицијом на протесту због трошкова живота и образовања у Паризу, у Француској, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Најмање 64 демонстранта повријеђена су током демонстрација због растућих трошкова живота у Француској, објавио је лист "Фигаро", позивајући се на податке служби за хитне случајеве.

Од тога, 60 људи је задобило лакше повреде, док су четири особе тешко повријеђене.

Стотине хиљада људи протестовало је широм Француске трећу суботу заредом.

Протести су почели средином септембра, када су средњошколци у париским предграђима изашли на улице захтијевајући побољшања у својим школама. Касније су им се придружили сви они који су незадовољни растом цијена, а покрет се проширио на друге регионе, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Протести

протести у Француској

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