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Хорор у Куманову: Мушкарац осумњичен да је 9 мјесеци силовао дијете!

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31.10.2026 08:12

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zlostavljanje djece
Фото: Pixabay

Мушкарац из Куманова, чије године нису саопштене, суочиће се са кривичном пријавом због сумње да је од фебруара до октобра ове године сексуално злостављао дијете млађе од 15 година, пише Слободен печат.

Према саопштењу Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније, Сектор за унутрашње послове Куманово поднио је кривичну пријаву против Д. Р. због сумње да је починио кривично дјело "силовање дјетета које није навршило 15 година".

Како се наводи у саопштењу, осумњичени је током наведеног периода вршио сексуалне радње над дјететом које није напунило 15 година.

(Слободен печат)

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Тагови :

Силовање

Злостављање дјеце

Сјеверна Македонија

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