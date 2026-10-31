Хорор у Куманову: Мушкарац осумњичен да је 9 мјесеци силовао дијете!

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Куманова, чије године нису саопштене, суочиће се са кривичном пријавом због сумње да је од фебруара до октобра ове године сексуално злостављао дијете млађе од 15 година, пише Слободен печат.
Према саопштењу Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније, Сектор за унутрашње послове Куманово поднио је кривичну пријаву против Д. Р. због сумње да је починио кривично дјело "силовање дјетета које није навршило 15 година".
Како се наводи у саопштењу, осумњичени је током наведеног периода вршио сексуалне радње над дјететом које није напунило 15 година.
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