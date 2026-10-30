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Драма изнад Хрватске: Авион принудно слетио на сплитски аеродром

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30.10.2026 20:50

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Путнички авион британске компаније "Џет ту" који је летио из грчког Самоса према Манчестеру ванредно је данас слетио на сплитски аеродром због техничких проблема.

Авион "боинг 737-800" са 165 путника и шест чланова посаде безбједно је приземљен.

Посада је активирала међународни код за хитне случајеве 7700, који не значи да пријети пад, већ да су се појавиле околности које захтијевају хитно поступање.

На сервису за праћење летова "Флајтрадар 24" могла се пратити неуобичајена путања авиона који је кружио изнад мора у близини Трогира и Сплита прије слијетања.

Из сплитског аеродрома потврдили су да су у 14.20 часова од Хрватске ваздушне контроле примили обавјештење о ванредном слијетању, преноси Срна.

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Тагови :

Сплит

авион

несрећа

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