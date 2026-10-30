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Чистач без трунке срама у затвору радио ово, па звао полицајку

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30.10.2026 09:09

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Сплитски чистач М. Ш. (40) направио је потпуни хаос у вечерњим сатима на Аутобуској станици у Сплиту, гдје је са чак 2,1 промилом алкохола у крви неконтролисано викао, махао рукама и узнемиравао пролазнике.

Када су му полицајци пришли на перону број 3, подивљали мушкарац је изненада дао у бијег. Међутим, план му је брзо пропао пошто га је патрола стигла, оборила на земљу и уз употребу физичке снаге и лисица коначно савладала.

Оно најгоре и најбизарније услиједило је тек у полицијској станици док се тријезнио у просторији за задржавање, мушкарац је почео да се самозадовољава у чашицу, а потом је без трунке срама позвао полицијску службеницу да дође и види шта ради!

На суду се правдао да је попио превише пива и траварице, тврдећи да га је прије тога ухватила паника јер је на плажи замало пао са стијене, пренио је Јутарњи.хр.

Иако је у сузама молио да га не шаљу у затвор како не би изгубио посао, прекршајна судијица у Омишу била је немилосрдна и одрезала му 13 дана затвора, уз обавезу да плати 70 евра судских трошкова.

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Тагови :

Сплит

пијан

Хрватска

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