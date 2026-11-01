Храна на улицама? Хоће ли народ Њемачке бити гладан, министар просвјете осудио нереде

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар просвјете Карин Прин осудила је нереде након протеста младих у неколико њемачких градова, инсистирајући да се морају ријешити важна питања која су покренули млади демонстранти.
"Чињеница да су насилни појединци ефикасно 'отели' демонстрације на неким мјестима скренула је пажњу са стварних брига млађе генерације. Посебно жалим због тога", рекла је министар из Хришћанско-демократске странке канцелара Фридриха Мерца.
Она је истакла да је већина мирно изашла на улице, преноси ДПА.
"Чујем њихове гласове и желим да се укључим у детаљније дискусије са њима. Оштро осуђујем озбиљно насиље које се догодило у неколико градова. Не можемо ово толерисати", рекла је она.
Принова је позвала на реформе пензионог, система његе и здравствене заштите како би се осигурало да ће бити довољно средстава за хитно потребна улагања у образовање и будуће генерације, преноси Срна.
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"Повећане цијене енергената подстичу нереде у Њемачкој"
"Морамо учинити образовање сталним приоритетом број један за цијело друштво у нашој земљи", рекла је она.
Принова је истакла планове за увођење обавезних језичких процјена у вртићима у неповољним подручјима, осигуравајући да сва дјеца крену у школу са једнако добрим могућностима.
Као и у другим европским земљама, њемачке основне школе примају много дјеце која не говоре течно њемачки језик када крену у школу.
Принова ће наредне седмице одржати састанке са представницима Федералне студентске конференције, као и са предсједницом Синдиката радника у образовању и науци Мајке Финерн.
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