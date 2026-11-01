Logo

Малољетник признао да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
01.11.2026 17:52

Коментари:

0
Малољетник признао да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку"

Тинејџер који је притворен у Москви у оквиру истраге о сумњивој завјери за терористички напад признао је да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку", у видеу који је објавила руска Федерална служба безбедности /ФСБ/.

"Објављивао сам разне садржаје на 'ТикТоку' који су промовисали нацизам, фашизам, као и насиље према мигрантима, људима различите етничке припадности", рекао је осумњичени у видеу.

Из ФСБ-а је раније саопштено да је током провјере америчких обавјештајних података у вези са потенцијалним терористичким нападом у Москви, приведен тинејџер који је на "ТикТоку" објавио видео у којем пријети да ће починити злочин у музејском комплексу "Царицино".

ФСБ заједно са Националном гардом, Министарством унутрашњих послова и Истражним комитетом спровела је истрагу о информацијама добијеним од америчких агенција за спровођење закона о терористичкој завјери у музејском комплексу "Царицино" у Москви.

Руски малољетник је притворен након што је на друштвеним мрежама објавио слике себе у тактичкој опреми и са нечим што је изгледало као аутомат, као и фотографије снимљене у "Царицину", рекавши да је "пронашао мјесто".

Подијели:

Тагови :

нацисти

ФСБ

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Живописна летонска застава која се вијори на јарболу на позадини ведрог плавог неба, симболизујући национални понос.

Свијет

Летонија први пут преузела предсједавање Савјету безбједности

3 ч

0
Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Свијет

Демонстрације и у Швајцарској? Полиција користила водене топове

3 ч

0
Кроасани и хљеб леже на улици у Франкфурту, у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године — дан након што је група људи изазвала нереде након протестне шетње одржане под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке”.

Свијет

Храна на улицама? Хоће ли народ Њемачке бити гладан, министар просвјете осудио нереде

3 ч

0
Шери Вокер и Дастин Вокер оптужени за сливање дјевојчице (11)

Свијет

Очух силовао дијете, мајка и бака знале за злостављање: Стигла пресуда за злочин који је шокирао свијет

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима