Малољетник признао да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку"

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Тинејџер који је притворен у Москви у оквиру истраге о сумњивој завјери за терористички напад признао је да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку", у видеу који је објавила руска Федерална служба безбедности /ФСБ/.
"Објављивао сам разне садржаје на 'ТикТоку' који су промовисали нацизам, фашизам, као и насиље према мигрантима, људима различите етничке припадности", рекао је осумњичени у видеу.
Из ФСБ-а је раније саопштено да је током провјере америчких обавјештајних података у вези са потенцијалним терористичким нападом у Москви, приведен тинејџер који је на "ТикТоку" објавио видео у којем пријети да ће починити злочин у музејском комплексу "Царицино".
ФСБ заједно са Националном гардом, Министарством унутрашњих послова и Истражним комитетом спровела је истрагу о информацијама добијеним од америчких агенција за спровођење закона о терористичкој завјери у музејском комплексу "Царицино" у Москви.
Руски малољетник је притворен након што је на друштвеним мрежама објавио слике себе у тактичкој опреми и са нечим што је изгледало као аутомат, као и фотографије снимљене у "Царицину", рекавши да је "пронашао мјесто".
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