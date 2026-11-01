Летонија први пут преузела предсједавање Савјету безбједности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Летонија је први пут у историји преузела предсједавање Савјету безбједности УН, саопштило је летонско Министарство спољних послова.
У саопштењу се наводи да ће Летонија предсједавати свим званичним и незваничним састанцима Савјета безбједности УН у новембру, пренио је ТАСС.
Према ријечима сталног представника Летоније при УН Саните Павлуте-Десландес, главни приоритетни циљ спољне политике Летоније је јачање безбједности државе, а Савјет безбједности УН је средство за постизање тог циља, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
28 мин0
Свијет
41 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму