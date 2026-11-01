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Летонија први пут преузела предсједавање Савјету безбједности

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01.11.2026 17:34

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Живописна летонска застава која се вијори на јарболу на позадини ведрог плавог неба, симболизујући национални понос.
Фото: pexels/Mariya Todorova

Летонија је први пут у историји преузела предсједавање Савјету безбједности УН, саопштило је летонско Министарство спољних послова.

У саопштењу се наводи да ће Летонија предсједавати свим званичним и незваничним састанцима Савјета безбједности УН у новембру, пренио је ТАСС.

Према ријечима сталног представника Летоније при УН Саните Павлуте-Десландес, главни приоритетни циљ спољне политике Летоније је јачање безбједности државе, а Савјет безбједности УН је средство за постизање тог циља, преноси Срна.

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Тагови :

Летонија

Савјет безбједности УН

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