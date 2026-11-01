Трамп: Желио бих да се кандидујем за још један мандат

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би желио да се кандидује за још један мандат ако би му закон то дозвољавао.
"Волио бих да се поново кандидујем ако бих имао прилику, али формулација /22. амандмана на Устав који ограничава предсједнике на два изабрана мандата/ је веома прецизна", рекао је Трамп.
Он је подсјетио да му остале још двије године мандата.
"То је доста времена. Можете много тога да урадите у том временском периоду", истакао је Трамп.
По закону, Трампов други мандат као предсједника завршава се у јануару 2029. године, а 22. амандман на Устав САД, који је усвојен 1951. године, ограничава предсједника на два мандата, преноси Срна.
Међутим, Трамп је више пута наговијестио да би могао да се кандидује за трећи мандат. Трамп је поново изабран у новембру 2024. Његов први предсједнички мандат био је од 2017. до 2021. године, подсјећа ТАСС.
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