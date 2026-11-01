Узбуна у европској земљи, грађанима послато хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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У Летонији је данас оглашена ваздушна опасност наранџастог, вишег нивоа за области Лудза и Краслава, а националне оружане снаге послале су хитно упозорење грађанима путем мобилних телефона, пренијели су летонски медији.
Становницима је препоручено да хитно потраже склониште у затвореном простору и примијене такозвано „правило два зида“, које подразумијева да треба да се склоне у дијелове објекта који су од спољашњости одвојени са најмање два зида.
Узбуна је трајала кратко, након што је потврђено да је пријетња прошла. Према саопштењу војске, узбуну је изазвао неидентификовани летећи објекат, највјероватније дрон који је ушао у ваздушни простор Летоније и прешао летонско-руску границу.
Током инцидента, одбрамбене снаге су у сарадњи са савезницима из НАТО-а непрекидно пратиле ситуацију.
Војска је подсјетила да су због текућег рата између Русије и Украјине овакве ситуације и уласци страних беспилотних летјелица у ваздушни простор балтичких земаља постали учестали, преноси Танјуг.
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