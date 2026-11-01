"Европа је у кризи због политике Џозефа Бајдена"

Аутор:АТВ редакција
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Европа је у кризи због политике бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена и његових истомишљеника, а посљедице се осјећају чак и у Швајцарској, рекао је специјални предсједнички изасланик Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"Чак и Швајцарска гори док Европа практично експлодира од нагомиланих грешака из времена Бајдена", рекао је Дмитријев на "Иксу".
Дмитријев је коментарисао објаву блогера Марија Навфола, који је објавио видео протеста у Цириху. Навфол је напоменуо да је Швајцарска увијек била мјесто гдје људи иду "због мира и неутралности", преноси Срна.
Лист "20 минута" објавио је да су насилни демонстранти крајње љевице запалили синоћ барикаде у швајцарском граду Цириху, што је навело полицију да употријеби водене топове.
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