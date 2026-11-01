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Аракчи: Техеран спреман и за дипломатију и за одбрану

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01.11.2026 22:12

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Аракчи: Техеран спреман и за дипломатију и за одбрану
Фото: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Иран се нада да ће САД бити довољно прагматичне да се одлуче за дипломатију, рекао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

"Чинимо све што можемо и надамо се да ће супротстављена америчка страна показати довољно прагматизма да изабере дипломатију у односу на друге опције, али смо потпуно спремни и за друге сценарије", рекао је он иранској телевизији.

Према његовим ријечима, оружане снаге земље су данас много јаче него што су биле током два претходна рата и Иран је спреман и за дипломатију и за одбрану, пренио је ТАСС.

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Тагови :

Иран

Америка

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