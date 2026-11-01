Јотова у предности са 51,1 одсто гласова

Аутор:АТВ редакција
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Очекује се да ће бугарски предсједник Илијана Јотова наставити свој мандат након другог круга предсједничких избора, јер према излазним анкетама она води у трци са 51,1 одсто освојених гласова.
Главни противник Јотове Андреј Ђуров освојио је 44,6 одсто гласова.
Према посљедњим подацима, излазност бирача од 25,5 одсто забиљежена је у 19.00 часова по локалном времену. Укупно 4,3 одсто бирача је на својим гласачким листићима изабрало "Не подржавам ниједног кандидата".
Члан Бугарске социјалистичке партије /БСП/, Јотова је претходно била потпредсједник Румена Радева /2017-2026/, а постала је прва жена предсједник земље након његове оставке у јануару, преноси Срна.
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Познат датум другог круга предсједничких избора у Бугарској
Прогресивна странка Румена Радева обезбједила највише гласова на ванредним парламентарним изборима почетком ове године, петим од 2021. године, што одражава текућу политичку кризу у тој источноевропској земљи, подсјећа портал "Баха".
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