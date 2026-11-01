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Јотова у предности са 51,1 одсто гласова

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01.11.2026 20:12

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Потпредседница Бугарске Илијана Јотова говори током 81. заседања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Очекује се да ће бугарски предсједник Илијана Јотова наставити свој мандат након другог круга предсједничких избора, јер према излазним анкетама она води у трци са 51,1 одсто освојених гласова.

Главни противник Јотове Андреј Ђуров освојио је 44,6 одсто гласова.

Према посљедњим подацима, излазност бирача од 25,5 одсто забиљежена је у 19.00 часова по локалном времену. Укупно 4,3 одсто бирача је на својим гласачким листићима изабрало "Не подржавам ниједног кандидата".

Члан Бугарске социјалистичке партије /БСП/, Јотова је претходно била потпредсједник Румена Радева /2017-2026/, а постала је прва жена предсједник земље након његове оставке у јануару, преноси Срна.

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Прогресивна странка Румена Радева обезбједила највише гласова на ванредним парламентарним изборима почетком ове године, петим од 2021. године, што одражава текућу политичку кризу у тој источноевропској земљи, подсјећа портал "Баха".

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Тагови :

Бугарска

избори у Бугарској

Илијана Јотова

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