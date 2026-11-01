Аутор:АТВ редакција
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Вођа студентског савеза "Лисен" /Lycéens/ Пјер Сурза рекао је да ће блокаде средњих школа широм Француске поново почети сутра, додајући да су приједлози Владе недовољни.
Он је додао да ће поједине средње школе бити блокиране од сутра, када се ученици врате са двонедјељног одмора.
"Биће значајније од уторка, али знамо да ће поједине школе бити блокиране већ сутра", рекао је он за мрежу РМЦ.
Влада је раније најавила низ мјера усмјерених на рјешавање захтјева студената демонстраната, укључујући измјену платформе за упис на универзитете и обезбјеђивање кредита за реновирање школа.
Студенти су рекли да приједлози нису ишли довољно далеко.
Француски предсједник Емануел Макрон позвао је на наставак наставе након што је Влада објавила нове мјере за рјешавање актуелне кризе у образовању које су студентске групе сматрале недовољним. Он је додао да су "млади људи саслушани".
Сурза је рекао да то није довољно и да је то само површински.
"На површини постоји мало сјаја, али када се загребе испод тога, нема ничега", оцијенио је он.
Сурза је рекао да предложена ревизија платформе за пријем на универзитете, дуго критикована због недостатка транспарентности, није успјела да ријеши проблем недостатка мјеста у високом образовању, преноси АФП.
Такође је одбацио Владин план за смањење броја ученика у одјељењима као недовољан, напомињући да би се то односило само на одјељења 10. разреда.
"Тражили смо све разреде", рекао је он.
Више стотина хиљада људи, укључујући средњошколце и студенте, изашли су јуче на улице широм Француске на трећи узастопни викенд протеста.
Француски протестни покрет против раста цијена настао је из демонстрација средњошколаца који протестују због погоршања услова учења и неједнакости, преноси Срна.
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