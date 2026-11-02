Криста Пајк провела 30 година у самици: Поднијела захтјев да се прекине њена изолација од других затвореница

Аутор:АТВ редакција
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Адвокат Кристе Пајк поднио је хитан захтјев федералном суду тражећи да затворски званичници престану да његову клијенткињу држе изоловану од других затвореница.
У захтјеву се Одјељење за затворе Тенесија (ТДЦ) оптужује да "држи госпођу Пајк у неограниченој изолацији у затворској амбуланти" Центра за рехабилитацију Дебра К. Џонсон (ДЈРЦ), откако се вратила у установу из болнице након неуспјелог покушаја извршења смртне казне.
Пајк (50) тренутно се опоравља након што је преживела двије смртоносне инјекције током ноћи 30. септембра. Међутим, од отпуштања из болнице 9. октобра, затворски званичници је "држе у изолацији у амбуланти ДЈРЦ-а, одвојену од свих осталих затвореница", наводи се у копији захтева коју је прибавио магазин Пипл.
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Одлука да се Пајк држи у изолацији директно крши споразум који је ТДЦ прихватио још 2024. године, наводи се у захтјеву.
Тим споразумом практично је окончана њена изолација након 30 година проведених у самици, а омогућено јој је да ради, једе и вјежба заједно са осталим затвореницама, наводи се у захтјеву.
Према наводима захтјева, званичници крше споразум тако што Пајк ускраћују "могућност да ради, једе и на други начин се дружи са другим женама у ДЈРЦ-у", а истовремено одбијају "њен разуман захтјев да буде смјештена са другим женама које су на привременом медицинском лијечењу".
Поред тога, званичници су наводно рекли да планирају да Пајк држе у изолацији "до даљег", наводи се у захтјеву поднијетом Окружном суду САД за Средњи округ Тенесија.
Захтевом се тражи да суд спроведе споразум и наложи ТДЦ-у да престане да изолује Пајкову, за коју се у документу наводи да се "сада опоравља од повреда које јој је нанијела држава".
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Адвокати Пајкове рекли су у изјави за Пипл да су "више пута упозоравали да овакво поступање не само да наноси штету Кристи Пајк, већ и директно крши јасне одредбе споразума о поравнању".
"Захтјев је поднијет по хитном поступку јер сваки дан наставка изолације наноси додатну штету [Пајк]", додали су адвокати Енџи Бергман, Брајан Роуарк и Хана Вебер из адвокатске канцеларије "Бас Бери и Симс".
Документ од 43 странице садржи претходни споразум о поравнању и изјаву Кристе Пајк.
У њој наводи да је већи дио дана изолована у просторији са "тушем препуним бубашваба", који је приморана да чисти, што је, како тврди, "излаже великом ризику од инфекције и додатних повреда".
Такође наводи да је након повратка у затвор једном одведена у болничку хитну службу, али тада није примљена на лијечење. Тврди да пати од "тешких опекотина, оштећења нерава, проблема са спавањем и тешке психолошке трауме".
Портпарол ТДЦ-а није одговорио на захтјев за коментар.
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