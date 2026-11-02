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Потврдио и ФБИ: Сјеверна Кореја извела највећу крипто пљачку у историји

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02.11.2026 08:20

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Потврдио и ФБИ: Сјеверна Кореја извела највећу крипто пљачку у историји
Фото: Pixabay

Амерички Савезни истражни биро (ФБИ) потврдио је да Сјеверна Кореја стоји иза великог хакерског напада на Бинанс, највећу свјетску берзу криптовалута. У нападу изведеном 29. октобра украдена је дигитална имовина вриједна око 6,3 милијарде долара, што се сматра највећом крађом криптовалута до сада.

ФБИ је касно у суботу објавио да је за напад одговорна сјевернокорејска хакерска група ТрејдерТрејтор. Исту групу је раније као починиоца идентификовала америчка компанија ТРМ Лабс, која се бави анализом трансакција криптовалута.

Украдене милијарде пребацили за само 20 минута

Према анализи ТРМ Лабса, нападачи су већину од 6,3 милијарде долара украдених криптовалута премјестили у року од само 20 минута. Вјерује се да су покушавали што брже да пребаце средства како би спријечили њихово замрзавање.

Хакери

Свијет

Сјеверна Кореја извела највећу пљачку криптовалута у историји

ФБИ је потврдио да америчке власти прате кретање украдене дигиталне имовине. Заједно са америчком Тајном службом и пореском истражном службом утврдио је да нападачи украдена средства углавном претварају у криптовалуту етеријум.

ФБИ прати покушаје прања украденог новца

„Примијетили смо како актери из групе ТрејдерТрејтор претварају украдену имовину“, саопштио је ФБИ, наводећи да се највећи дио средстава претвара у етеријум.

„Очекује се да ће та имовина додатно бити 'опрана' тако што ће се конвертовати преко (децентрализованих финансија) ДеФи и услуга за тренутну замјену криптовалута док их припремају за даље фазе прања новца“, саопштио је ФБИ.

Таквим премјештањем и претварањем криптовалута нападачи покушавају да отежају праћење украденог новца. ФБИ је објавио и адресе дигиталних новчаника које повезује са сјевернокорејским хакерима.

Америчке власти позвале су криптоберзе, пружаоце услуга размјене дигиталне имовине и компаније које анализирају блокчејн да блокирају трансакције повезане са тим адресама како би спријечиле даље премјештање украдених средстава.

Бинанс тврди да је покрио 90 одсто украденог износа

Бинанс је у суботу објавио да је властитим средствима успио да покрије 90 одсто имовине украдене током напада. Компанија је за покривање губитака издвојила око 6,34 милијарде долара како њени корисници не би остали без својих криптовалута.

Преосталих 10 одсто односи се на токене којима се рјеђе тргује и које је теже набавити у великим количинама. Из Бинанса су поручили да ће им можда требати више времена како би обезбиједили преосталу имовину.

„Бинанс ће преузети финансијски ефекат украдене имовине, а не наши корисници“, саопштила је компанија на друштвеној мрежи Икс.

За покривање штете Бинанс је искористио и дио свог резервног фонда "Secure Asset Fund for Users" (САФУ), вриједног приближно милијарду долара, који служи за заштиту корисника у случају великих безбједносних пропуста.

Украдени биткоин, етеријум и стабилни коини

Међу украденом имовином налазе се биткоин, етеријум и стабилни коини попут тетера и УСД коинa, чија је вриједност везана за традиционалне валуте, најчешће амерички долар.

За разлику од биткоина и етера, издаваоци појединих стабилних коина могу да замрзну токене повезане са крађом. Због тога је након напада дио украдене имовине блокиран, док се остатак покушава пронаћи праћењем трансакција.

Бинанс је након напада привремено обуставио исплате криптовалута. Компанија је најавила да планира да их поново омогући у недјељу, 1. новембра, након завршетка додатних безбједносних провјера.

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Тагови :

Бинанс

криптовалута

Сјеверна Кореја

Пљачка

ФБИ

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