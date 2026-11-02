"Запад све агресивнији"

Аутор:АТВ редакција
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Што се Русија више приближава успјешном завршетку Специјалне војне операције, то су антируске акције Запада све агресивније и софистицираније, изјавио је секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу.
"Покушаји заузимања руске територије, њених ресурса и поробљавања наших народа вршени су више пута, али то никада није постигнуто војним путем", рекао је Шојгу.
Он је додао да се Русија сваки пут борила против агресора "у једној формацији", преноси Срна.
"Што смо ближи побједи и успјешном завршетку Специјалне војне операције, то ови покушаји постају агресивнији и софистициранији", навео је Шојгу на отварању Међународне седмице народа Русије.
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