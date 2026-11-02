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Фатална грешка – нове експлозије у Ормузу

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02.11.2026 10:58

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Фатална грешка – нове експлозије у Ормузу
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Два танкера за нафту експлодирала су након што су наишли на мине док су се кретали недозвољеном рутом у Ормуском мореузу, саопштила је данас канцеларија за односе с јавношћу морнарице иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Морнарица ИРГЦ-а је саопштила да је један од бродова супертанкер и да је на њему избио пожар након снажне експлозије, преноси иранска телевизија Прес.

У саопштењу се наводи да су оба танкера намјерно деактивирала своје системе за навигацију и идентификацију у покушају да тајно прођу кроз ограничену јужну руту, уз подршку америчке војске, као и да су се након експлозија танкери зауставили на лицу мјеста.

Морнарица ИРГЦ-а је нагласила да су танкери игнорисали поновљена упозорења и да су ушли у опасне воде што је, како је саопштено, било јасно кршење прописа који регулишу стратешки пловни пут.

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Таг :

Хормушки мореуз

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