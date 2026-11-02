Нови талас блокада школа у Француској, протести у више градова

Аутор:АТВ редакција
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Ученици средњих школа започели су нови талас блокада образовних институција у неколико градова Француске, укључујући пријестоницу Париз, јавио је медијски сервис БФМТВ.
На блокаде је јуче позвао предсједник синдиката средњошколаца Пјер Сорзат.
Он је најавио неколико протеста почетком ове седмице, истакавши да ће врхунац блокада почети сутра.
Ученици су до сада блокирали школе су Паризу, Лиону, Рену, Марсеју и Иври сир Сену, а касније су им се на протестима придружили они који су незадовољни због раста цијена, преноси Срна.
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