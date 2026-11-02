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Нови талас блокада школа у Француској, протести у више градова

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02.11.2026 10:36

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Особа држи француску заставу током протеста због недовољног финансирања школа у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Ученици средњих школа започели су нови талас блокада образовних институција у неколико градова Француске, укључујући пријестоницу Париз, јавио је медијски сервис БФМТВ.

На блокаде је јуче позвао предсједник синдиката средњошколаца Пјер Сорзат.

Он је најавио неколико протеста почетком ове седмице, истакавши да ће врхунац блокада почети сутра.

Ученици су до сада блокирали школе су Паризу, Лиону, Рену, Марсеју и Иври сир Сену, а касније су им се на протестима придружили они који су незадовољни због раста цијена, преноси Срна.

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протести у Француској

Француска

Протести

студенти протести

демонстрације

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