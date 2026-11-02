Песков: Избори у Америци - интерна ствар Вашингтона

Аутор:АТВ редакција
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Избори у Конгресу САД на пола мандата су интерна ствар Вашингтона, истакао је портпарол руског Кремља Дмитриј Песков.
Он је новинарима рекао да Москва пажљиво прати ситуацију у вези са сутрашњим изборима у САД, као што је то случај у цијелом свијету.
Песков је напоменуо да ће предсједник САД Доналд Трамп, без обзира на исход избора, остати на тој функцији до краја мандата и да ће наставити да спроводи своју спољну политику, преноси Срна.
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