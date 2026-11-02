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Песков: Избори у Америци - интерна ствар Вашингтона

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02.11.2026 11:36

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Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Избори у Конгресу САД на пола мандата су интерна ствар Вашингтона, истакао је портпарол руског Кремља Дмитриј Песков.

Он је новинарима рекао да Москва пажљиво прати ситуацију у вези са сутрашњим изборима у САД, као што је то случај у цијелом свијету.

Песков је напоменуо да ће предсједник САД Доналд Трамп, без обзира на исход избора, остати на тој функцији до краја мандата и да ће наставити да спроводи своју спољну политику, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Дмитриј Песков

Америка

Вашингтон

избори

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