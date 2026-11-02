Зеленски: Среман сам

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је да је спреман да се састане са руским предсједником Владимиром Путином у Турској, изразивши наду да би турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган могао помоћи у организовању преговора.
У интервјуу за Си-ен-ен Турска, Зеленски је директне преговоре на предсједничком нивоу описао као неопходне, тврдећи да претходни контакти двају страна нису успјели да окончају рат Русије против Украјине.
"Спремни смо за овај састанак у Турској. Знам да предсједник Ердоган има сопствене везе са Путином. Зато подржавамо одржавање састанка у Турској", рекао је Зеленски.
Навео је да би састанак лицем у лице могао помоћи у рјешавању питања која су остала неријешена у преговорима између делегација и техничких радних група двају земаља.
"Управо зато желим да се састанем са њим – као са особом која доноси одлуке", рекао је Зеленски.
Изјавио је да би прекид ватре дуж линије фронта и механизам за праћење поштовања споразума требало да буду међу главним темама потенцијалног састанка.
Такође је рекао да би лидери требало да разговарају о безбједносним гаранцијама, обнови Украјине и статусу окупираних територија.
Међутим, Зеленски је одбацио прихватање Путинових захтјева да Украјина преда Донбас или призна Крим као руску територију, поручивши да би такви уступци кршили Устав Украјине.
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