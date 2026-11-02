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Зеленски: Среман сам

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02.11.2026 11:11

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Људи гледају украјинског предсједника Володимира Зеленског на великом екрану док говори на Варшавском безбједносном форуму у Варшави, Пољска, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Attila Husejnow

Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је да је спреман да се састане са руским предсједником Владимиром Путином у Турској, изразивши наду да би турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган могао помоћи у организовању преговора.

У интервјуу за Си-ен-ен Турска, Зеленски је директне преговоре на предсједничком нивоу описао као неопходне, тврдећи да претходни контакти двају страна нису успјели да окончају рат Русије против Украјине.

"Спремни смо за овај састанак у Турској. Знам да предсједник Ердоган има сопствене везе са Путином. Зато подржавамо одржавање састанка у Турској", рекао је Зеленски.

Навео је да би састанак лицем у лице могао помоћи у рјешавању питања која су остала неријешена у преговорима између делегација и техничких радних група двају земаља.

"Управо зато желим да се састанем са њим – као са особом која доноси одлуке", рекао је Зеленски.

Изјавио је да би прекид ватре дуж линије фронта и механизам за праћење поштовања споразума требало да буду међу главним темама потенцијалног састанка.

Такође је рекао да би лидери требало да разговарају о безбједносним гаранцијама, обнови Украјине и статусу окупираних територија.

Међутим, Зеленски је одбацио прихватање Путинових захтјева да Украјина преда Донбас или призна Крим као руску територију, поручивши да би такви уступци кршили Устав Украјине.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Владимир Путин

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