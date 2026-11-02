Ајатолах пријети Израел и САД-у: Наш одговор ће бити без географских граница и без одлагања

Аутор:АТВ редакција
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Ирански врховни вођа ајатолах Моџтаба Хамнеи поручио је да ће Иран на сваку пријетњу одговорити одмах, снажно и без географских ограничења. Његово упозорење долази након састанка са највишим војним командантима, којима је издао смјернице за припреме у случају нове америчко-израелске војне акције.
Према извјештају државне новинске агенције ИРНА, састанак је одржан у суботу, 31. октобра, у вријеме дипломатских настојања да се спријечи ново ширење сукоба.
"На сваки ниво или врсту пријетње мора се одговорити одмах, снажно и без географских ограничења", поручио је Хамнеи.
Према наводима иранских државних медија, Хамнеи је затражио ажурирање листе могућих америчких и израелских циљева, укључујући „све врсте физичких и нефизичких објеката“.
Поручио је и да ће Иран одлучивати о трајању евентуалног новог рата.
"Ако непријатељи Ирана обнове војне или терористичке нападе, Оружане снаге Исламске Републике Иран и ирански народ одлучиће када и под којим условима ће ти напади бити окончани", рекао је.
Састанак је услиједио након упозорења из САД о могућности кратке, али интензивне војне кампање против Ирана након избора на средини предсједничког мандата.
Ирански државни медији наводе да су командант Исламске револуционарне гарде, генерал Ахмад Вахиди, командант војске и начелник Генералштаба извијестили Хамнеија о војној спремности земље.
Том приликом изнесена је и тврдња да је производња наоружања повећана седам пута.
Истовремено, ирански министар спољних послова Абас Арагчи изјавио је да Техеран очекује да ће друга страна показати разумност и предност дати дипломатском рјешењу. Устврдио је да је Иран, на основу искустава из претходна два рата, данас снажнији него раније.
Институт за проучавање рата (ИСВ), са сједиштем у Вашингтону, оцијенио је да су Хамнеијеве пријетње вјероватно дио настојања Техерана да одврати САД и Израел од новог напада.
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