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Ајатолах пријети Израел и САД-у: Наш одговор ће бити без географских граница и без одлагања

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02.11.2026 11:57

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Ајатолах пријети Израел и САД-у: Наш одговор ће бити без географских граница и без одлагања
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Ирански врховни вођа ајатолах Моџтаба Хамнеи поручио је да ће Иран на сваку пријетњу одговорити одмах, снажно и без географских ограничења. Његово упозорење долази након састанка са највишим војним командантима, којима је издао смјернице за припреме у случају нове америчко-израелске војне акције.

Према извјештају државне новинске агенције ИРНА, састанак је одржан у суботу, 31. октобра, у вријеме дипломатских настојања да се спријечи ново ширење сукоба.

"На сваки ниво или врсту пријетње мора се одговорити одмах, снажно и без географских ограничења", поручио је Хамнеи.

Ажурирање могућих циљева

Према наводима иранских државних медија, Хамнеи је затражио ажурирање листе могућих америчких и израелских циљева, укључујући „све врсте физичких и нефизичких објеката“.

Поручио је и да ће Иран одлучивати о трајању евентуалног новог рата.

"Ако непријатељи Ирана обнове војне или терористичке нападе, Оружане снаге Исламске Републике Иран и ирански народ одлучиће када и под којим условима ће ти напади бити окончани", рекао је.

Састанак је услиједио након упозорења из САД о могућности кратке, али интензивне војне кампање против Ирана након избора на средини предсједничког мандата.

Тврдње о већој производњи оружја

Ирански државни медији наводе да су командант Исламске револуционарне гарде, генерал Ахмад Вахиди, командант војске и начелник Генералштаба извијестили Хамнеија о војној спремности земље.

Том приликом изнесена је и тврдња да је производња наоружања повећана седам пута.

Истовремено, ирански министар спољних послова Абас Арагчи изјавио је да Техеран очекује да ће друга страна показати разумност и предност дати дипломатском рјешењу. Устврдио је да је Иран, на основу искустава из претходна два рата, данас снажнији него раније.

Институт за проучавање рата (ИСВ), са сједиштем у Вашингтону, оцијенио је да су Хамнеијеве пријетње вјероватно дио настојања Техерана да одврати САД и Израел од новог напада.

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Тагови :

Иран

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Израел

Америка

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