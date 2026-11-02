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Нема мира у Европи: Премијер Белгије поднио оставку!

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02.11.2026 12:14

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Нема мира у Европи: Премијер Белгије поднио оставку!
Фото: Tanjug / AP / Geert Vanden Wijngaert

Премијер Белгије Барт де Вевер поднио је данас оставку након што је разговарао са краљем Филипом нешто више од сат и по у Краљевској палати у Бриселу, саопштила је палата.

Како се наводи, краљ ће сада размотрити ту одлуку и консултоваће се са страначким лидерима различитих коалиционих партнера почев од сутра, преносе медији.

Краљ Филип је рекао да жали што током синоћње дебате у влади није постигнут договор о буџету и додао да Белгија не може себи да приушти дуготрајну политичку кризу.

Такође, он је позвао све стране укључене у разговоре о буџету „да дају приоритет јавном интересу и спремности на компромис“.

Краљ ће поново примити премијера у петак, наведено је.

Раније јутрос, медији су јавили да белгијска влада синоћ поново није успјела да постигне договор о буџету за наредну годину, након чега је најављено да би премијер могао да поднесе оставку.

Влада мјесецима расправља о резовима у буџету вриједним 10 милијарди евра и повећању пореза.

Де Вевер тврди да су те мјере неопходне како би се државне финансије држале под контролом.

Његова фламанска националистичка странка Н-ВА и либерални МР траже смањење потрошње на здравство, док њихови социјалистички и центристички коалициони партнери захтијевају веће порезе на богатство.

Каматне стопе на белгијске државне обвезнице нагло су порасле посљедњих мјесеци.

Де Вевер је упозорио да би пријетећа „дужничко-каматна спирала“ приморала владу да позајмљује новац искључиво ради отплате камата на постојеће кредите.

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Тагови :

Барт де Вевер

Белгија

оставка

Европска унија

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