Нема мира у Европи: Премијер Белгије поднио оставку!

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Белгије Барт де Вевер поднио је данас оставку након што је разговарао са краљем Филипом нешто више од сат и по у Краљевској палати у Бриселу, саопштила је палата.
Како се наводи, краљ ће сада размотрити ту одлуку и консултоваће се са страначким лидерима различитих коалиционих партнера почев од сутра, преносе медији.
Краљ Филип је рекао да жали што током синоћње дебате у влади није постигнут договор о буџету и додао да Белгија не може себи да приушти дуготрајну политичку кризу.
Такође, он је позвао све стране укључене у разговоре о буџету „да дају приоритет јавном интересу и спремности на компромис“.
Краљ ће поново примити премијера у петак, наведено је.
Раније јутрос, медији су јавили да белгијска влада синоћ поново није успјела да постигне договор о буџету за наредну годину, након чега је најављено да би премијер могао да поднесе оставку.
Влада мјесецима расправља о резовима у буџету вриједним 10 милијарди евра и повећању пореза.
Де Вевер тврди да су те мјере неопходне како би се државне финансије држале под контролом.
Његова фламанска националистичка странка Н-ВА и либерални МР траже смањење потрошње на здравство, док њихови социјалистички и центристички коалициони партнери захтијевају веће порезе на богатство.
Каматне стопе на белгијске државне обвезнице нагло су порасле посљедњих мјесеци.
Де Вевер је упозорио да би пријетећа „дужничко-каматна спирала“ приморала владу да позајмљује новац искључиво ради отплате камата на постојеће кредите.
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