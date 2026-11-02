Додик: Нема власти са Странком за БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да ова странка наставља сарадњу са ХДЗ-ом БиХ на нивоу БиХ, али када је у питању бошњачка страна, никакво партнерство не долази у обзир са структуром у којој ће се наћи Странка за БиХ која изражава непријатељске ставове према Републици Српској.
"Странка за БиХ неће бити у Савјету министара или ми нећемо бити. Пошто имамо четири делегата, нека, не видим начин како ће је провући. Крај нас неће проћи".
Додик истиче и да су успјели у овом времену да дефинишу и пронађу партнерство које је утврђено за десетог делегата у Представничком дому и да ће се СНСД појавити као незаобилазан фактор на нивоу БиХ.
"Главни циљ је ка тражењу двотрећинске већине која је важна због устава и избор четвртог делегата за Дом народа. Обавјештавам вас да смо обезбиједили додатно број посланика, да Република Српска већ на конститутивној сједници ће имати манифестовану двотрећинску већину за све изборе, а тиме и претпоставку за усвајање Устава и избор четвртог делегата у Дому народа", рекао је Додик.
Он поручује да је потребно да се дефинише већина и да она може да да одговоре на многе изазове и проблеме који су отворено већ дуже вријеме.
"За нас БиХ и даље остаје изазовна, понашаћемо се у оквиру нашег опредјељења да ћемо Српској обезбиједити стабилну власт и стабилно економско кретање, а што се тиче БиХ само оно што је предвиђено Дејтоном. Хоће ли или неће да разговарају, то је њихов приступ. Ми смо наш приступ дефинисали и он је базиран на потпуном поштовању Дејтона. Тражићемо да све одлуке које су донесене од стране високих представника, да буду одмах проглашене ништавним у оквиру парламентарне процедуре и да се поништи пракса која је произвела било шта везано за те одлуке. То руши Устав БиХ који каже да само парламентарна скупштина може донијети законе", рекао је Додик.
Он поручује и да закони који су потврђени у парламенту, мораће да се преиспитају у смислу отварања тих закона и свега што је наметнуто, јер је учињено у радикалним околностима.
Коментаришући европски пут БиХ, Додик поручује је пут у ЕУ за српску страну важан, али негативна искуства превазилазе потребу да се ради на њему.
"Европски пут је увијек служио за демонтажу Републике Српске. Нисмо примарно против ЕУ пута, али нисмо ни да нам се намећу политике које деградирају Српску. Знамо да они инсистирају да се неки закони поново ставе на дневни ред. Може да разговарамо о томе, уколико то буде задовољило наше позиције и уважило све ово претходно што сам рекао. Да ће неко добити бјанко, неће. ЕУ нам је важан, али негативна искуства превазилазе да радимо на њему", рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а поручује да питање Уставног суда БиХ дефинитивно треба да буде ријешено и треба да буде ријешено прије успостављања Савјета министара.
"Предлажемо да се донесе закон о Уставном суду који ће прописати састав", каже Додик и предлаже да се Уставни суд састоји од девет судија, по три из сваког народа и у коме би постојали механизми заштите националног интереса.
"Одбацујемо праксу Уставног суда у посљедњих десет година. Не можемо да наставимо радити на нивоу БиХ са страним судијама у Уставном суду. Ако неко жели СНСД и Републику Српску да буду виђени у органима БиХ, гледаће нас ако завршимо Уставни суд и ове одлуке које су наметнули као квазизаконе", рекао је Додик.
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