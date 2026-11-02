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Убијено или повријеђено 20 цивила у ракетном нападу Хута

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02.11.2026 13:16

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Становници ходају по рушевинама својих домова у насељу Сеина у Таизу, у Јемену, након ракетног напада, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Marzouq Al Jabri

Најмање 20 цивила убијено је или повријеђено ракетном нападу Хута на здравствени центар у југозападној јеменској провинцији Лахџ, пренијели су државни медији.

Државни сателитски канал Саба јавио је да је мета ракетног напада био здравствени центар Ел Сукја у провинцији Лахџ.

Емитер није пружио детаље о жртвама и повредама, нити додатне информације о нападу.

Побуњеничка група Хути за сада није коментарисала извјештај.

Провинција Лахџ се граничи са привременом пријестоницом Јемена, Аденом, што је чини стратешки важним подручјем које повезује град са другим провинцијама.

Владине снаге и Хути побуњеници су се посљедњих седмица више пута сукобили у округу Ел Мудариба у Лахџу, али ниједна страна није остварила одлучујућу побједу, преноси Срна

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Тагови :

Јемен

Напад

ракета

убијени цивили

Хути

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