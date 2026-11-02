Линдзи Кленси поново пред судом

Аутор:АТВ редакција
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Американка Линдзи Кленси, оптужена за убиство своје троје дјеце, у понедјељак ће се поново појавити пред судом у америчкој савезној држави Масачусетс, гдје ће бити разматрана могућност поновног суђења.
Одбрана и тужилаштво требало би да разговарају о даљем току поступка, али имају потпуно различите захтјеве. Тужилаштво је прошле седмице, одговарајући на захтјев одбране да се поступак обустави, наговијестило да жели ново суђење пред другом поротом.
\- Савезна држава Масачусетс треба да добије прилику да настави да тражи правду за Корија, Досона и Калана Кленсија - навели су тужиоци, мислећи на троје дјеце.
Тужилаштво би, међутим, у евентуалном поновљеном поступку могло и да ублажи оптужбе или да их у потпуности повуче.
Прво суђење 36-годишњој Кленси завршено је без пресуде, пошто порота од 12 чланова није успјела да постигне једногласну одлуку.
Она не оспорава да је 2023. године убила своју дјецу, али одбрана тврди да је у том тренутку патила од тешке постпорођајне психозе. Тужилаштво, с друге стране, тврди да су убиства била намјерна.
Порота ни након седам дана разматрања није успјела да одлучи о кривичној одговорности Линдзи Кленси за убиство троје дјеце. Судија је због тога поништио суђење.
Порота је први пут разматрала случај у августу 2026. године, али није успјела једногласно да одлучи да ли је тужилаштво доказало кривицу Кленси ван разумне сумње, како то налаже амерички закон.
Судија је почетком септембра прогласио суђење неважећим због немогућности поротника да постигну договор.
На наредном рочишту њен адвокат Кевин Редингтон затражио је од судије да одбаци случај, док је тужилаштво тврдило да је испунило обавезу доказивања њене кривице.
Ипак, након вишесатне расправе није донесена одлука о даљем току поступка, односно о томе да ли ће оптужбе бити одбачене или ће јој се поново судити по истим или блажим оптужбама.
Судија Вилијам Саливан у септембру је наговијестио да очекује наставак поступка и затражио од обје стране да припреме могуће термине за ново суђење. Редингтон је рекао да би одбрана, у случају поновљеног поступка, била спремна тек од јуна 2027. године.
Тужилац Тимоти Круз изјавио је да још није донесена одлука о томе да ли ће тражити ново суђење.
Одбрана, коју предводи Редингтон, инсистира на одбацивању оптужби. Адвокат је у септембру затражио да Кленси буде ослобођена оптужби, уз образложење да тужилаштво током суђења није изнијело довољно доказа. Суд је тај захтјев одбио.
На рочишту у понедјељак биће размотрено неколико правних захтјева. Професорка права Хедер Куколо са Правног факултета у Њујорку рекла је за Би-Би-Си да би главна тема могла да буде питање да ли је прво суђење правилно прекинуто због немогућности пороте да постигне договор или је поступак непрописно окончан.
Одбрана би могла да тврди да би ново суђење представљало кршење уставне заштите од поновног суђења за исто кривично дјело. Ипак, правници сматрају да је мало вјероватно да ће тај аргумент бити прихваћен.
Тужилаштво још није званично потврдило да ће тражити ново суђење, али је више пута истицало да жели правду за дјецу.
Прошле седмице затражило је од судије да одбије захтјев одбране за одбацивање оптужби, уз образложење да је прво суђење правилно проглашено неважећим због немогућности пороте да донесе једногласну одлуку.
Судија Саливан могао би већ у понедјељак да одлучи да ли поступак може да буде настављен или би одлуку могао накнадно да достави у писаном облику.
Према ријечима адвокатице за кривично право Елиз Хершон, тужилаштво би одлуку о даљем поступању могло да саопшти прије рочишта, током њега или неколико дана касније.
\- Три оптужбе за убиство првог степена и даље су на снази и висе над Линдзи Кленси, све док тужилац не саопшти другачије - рекла је Хершон за Би-Би-Си.
Очекује се и да судија затражи од обје стране да одреде оквирни термин за ново суђење, које би могло да траје од четири до шест седмица.
То, међутим, не значи да је ново суђење пред поротом већ извјесно, јер ће коначна одлука зависити од исхода правних захтјева и става тужилаштва.
(Курир)
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