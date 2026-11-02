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Трамп: Техеран жели мировни споразум са Америком

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02.11.2026 13:19

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Предсједник Доналд Трамп поздравља присутне новинаре на уласку у Бијелу кућу, 20. октобар 2026. године
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Иран жели да постигне мировни споразум са САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је у интервјуу за "Њујорк пост" истакао да су САД "биле пристојне и нису докрајчиле Иран" зато што Техеран "жели да разговара и наставља да разговара".

"Они хоће да постигну споразум. Видјећемо", рекао је Трамп, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

примирје

споразум

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