Трамп: Техеран жели мировни споразум са Америком

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иран жели да постигне мировни споразум са САД, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је у интервјуу за "Њујорк пост" истакао да су САД "биле пристојне и нису докрајчиле Иран" зато што Техеран "жели да разговара и наставља да разговара".
"Они хоће да постигну споразум. Видјећемо", рекао је Трамп, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму