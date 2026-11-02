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Трамп: Нећу покушавати да добијем трећи мандат

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02.11.2026 14:09

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Трамп: Нећу покушавати да добијем трећи мандат
Фото: Tanjug / AP / Phelan M. Ebenhack

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да неће покушавати да добије трећи мандат на тој функцији, упркос тренутној популарности међу америчким бирачима.

"Отићи ћу. Волио бих да се кандидујем. Спроведена је анкета прије неколико дана у којој сам убједљиво побиједио све. Волио бих, али нема везе", одговорио је Трамп на питање "Њујорк поста" да ли одлази на крају тренутног мандата.

Трамп је нагласио да се много тога може постићи у преостале двије године његовог мандата.

У САД ће сутра бити одржани избори за 35 сенатора у Сенату Конгреса САД и 435 чланова Представничког дома Конгреса САД, као и регионалних лидера у неколико савезних држава.

Аналитичари тврде да постоји ризик да Републиканска странка изгуби контролу над Представничким домом Конгреса, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

избори

Конгрес САД

Сједињене Америчке Државе

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