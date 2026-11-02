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Авион Виз Ера примио пријетњу бомбом

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02.11.2026 14:44

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Авион компаније Виз Ер
Фото: Tibor Szabo / Pexels

Авион компаније "Виз ер" на лету из Лондона за Софију преусмјерен је на аеродром у Будимпешти након што је примљена дојава о бомби, изјавио је мађарски министар одбране Ромулуш Рузин Сенди.

Сенди је објавио на "Фејсбуку" да је полиција предузела додатне мјере након слијетања, а мађарски ловац "грипен" пратио је путнички авион до слијетања на аеродром у Будимпешти.

Из "Виз ера" је саопштено да власти тренутно врше безбједносну провјеру авиона и путника.

"Грипен" се након инцидента вратио у своју базу у Кечкемету, преноси Срна.

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Тагови :

Виз Ер

Пријетња бомбом

авион

Лондон

Напад

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