Авион Виз Ера примио пријетњу бомбом

Аутор:АТВ редакција
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Авион компаније "Виз ер" на лету из Лондона за Софију преусмјерен је на аеродром у Будимпешти након што је примљена дојава о бомби, изјавио је мађарски министар одбране Ромулуш Рузин Сенди.
Сенди је објавио на "Фејсбуку" да је полиција предузела додатне мјере након слијетања, а мађарски ловац "грипен" пратио је путнички авион до слијетања на аеродром у Будимпешти.
Из "Виз ера" је саопштено да власти тренутно врше безбједносну провјеру авиона и путника.
"Грипен" се након инцидента вратио у своју базу у Кечкемету, преноси Срна.
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